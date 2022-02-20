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У Сумах з 21 лютого запрацюють дві додаткові камери відеофіксації дотримання правил дорожнього руху
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У Сумах з 21 лютого запрацюють дві додаткові камери відеофіксації дотримання правил дорожнього руху

Анна Скрипняк
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У Сумах з 21 лютого запрацюють дві додаткові камери відеофіксації дотримання правил дорожнього руху Фото: Тімур Аверін

З 21 лютого в Сумах запрацюють дві додаткові камери відеофіксації дотримання правил дорожнього руху. Про це повідомили у телеграмі патрульної поліції Сумської області.

Прилади контролю "Каскад" будуть встановлені за адресами:

  • вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок спрямування приладу вул. Івана Сірка;
  • вул. Кондратьєва, 129, напрямок спрямування приладу вул. Прокоф’єва.
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Також з 21 лютого додаткові прилади фіксації порушень на дорогах запрацюють в Києві, Вінниці, Мукачеві та Івано-Франківській і Закарпатській областях. Загалом в Україні автоматично фіксуватимуть правопорушення 270 приладів, що розташовані у 25 містах та 16 областях.

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