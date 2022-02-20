З 21 лютого в Сумах запрацюють дві додаткові камери відеофіксації дотримання правил дорожнього руху. Про це повідомили у телеграмі патрульної поліції Сумської області.

Прилади контролю "Каскад" будуть встановлені за адресами:

вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок спрямування приладу вул. Івана Сірка;

вул. Кондратьєва, 129, напрямок спрямування приладу вул. Прокоф’єва.

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Також з 21 лютого додаткові прилади фіксації порушень на дорогах запрацюють в Києві, Вінниці, Мукачеві та Івано-Франківській і Закарпатській областях. Загалом в Україні автоматично фіксуватимуть правопорушення 270 приладів, що розташовані у 25 містах та 16 областях.

Що відомо

Раніше прилади контролю "Каскад" були встановлені в Сумах на вулиці Харківській, неподалік перехрестя з вулицею Лінійною, де трапилося 4 аварій з потерпілими, на вулиці В. Чорновола на перехресті з вулицею Засумською, де трапилося 6 аварій з потерпілими, а також на вулиці Героїв Крут, де на перехресті з М. Лушпи трапилося 14 ДТП з потерпілими.

За перші 10 днів роботи, у жовтні 2021 року, камери зафіксували 2160 випадків перевищення швидкості.

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