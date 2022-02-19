В Одесі відзначили 30-ту річницю затвердження Державного Гербу

В Одесі 19 лютого відзначили 30-ту річницю затвердження Державного Гербу Постановою Верховної Ради України. Цю інформацію підтвердили в "Одеському обласному центрі патріотичного виховання дітей та молоді".

У заході взяли участь курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ, курсанти Військової академії м. Одеси та курсанти Інституту Військово-Морських Сил України Національного університету "Одеська морська академія".

За інформацією організаторів, у заході взяли участь до 500 людей. Біля пам'ятника Дюку де Рішельє вони утворили фігуру тризубу.

В'ячеслав Онищенко

В'ячеслав Онищенко

В'ячеслав Онищенко

Що відомо

19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила малий Державний Герб України — золотий Тризуб на блакитному фоні як символ, який презентує нашу країну як незалежну державу, як офіційну емблему, зображувану на офіційних документах, печатках, грошових знаках.

Із проголошенням незалежності України в 1991 році було затверджено малий Державний Герб. Ним став золотий тризуб на синьому щиті. Згідно з постановою Верховної Ради від 19 листопада 1992 р. його зображення повинно міститися на печатках органів державної влади, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках із обов’язковим дотриманням пропорцій зображення герба.

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