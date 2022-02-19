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У Сумах на вулиці Харківській вночі легковик збив жінку, яка померла на місці
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У Сумах на вулиці Харківській вночі легковик збив жінку, яка померла на місці

Анна Скрипняк
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У Сумах на вулиці Харківській вночі легковик збив жінку, яка померла на місці Поліція Сумської області

Близько 2 години ночі 19 лютого в центрі Сум, на вулиці Харківській, легковий автомобіль збив жінку, яка померла на місці. Про це повідомили в поліції Сумської області.

За кермом автомобіля, як з'ясували в поліції, був 32-річний водій автомобіля Hyundai-Sonata. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблої жінки, а також всі обставини та свідків даної аварії.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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