Екскапітан чернігівської "Десни" перейшов до харківського "Металіста"

31-річний гравець "Десни" Єгор Картушов уклав контракт з "Металістом" на 2,5 роки.

Про це повідомляє пресслужба ФК "Металіст" з посиланням на спортивного директора клубу Папу Гуйє.

"Раді вітати новачка у нашому клубі. Знаємо Єгора як сильного гравця і давно стежили за його виступами. Картушов має великий досвід гри у Прем'єр-лізі та, безумовно, нам допоможе. Контракт укладений на 2,5 роки", — сказав Гуйє.

Картушов сказав, що переповнений емоціями, а перехід вирішився швидко.

"Не було жодних непорозумінь, спокійно домовилися, я переїхав з одного готелю до іншого. Сподіваюся уже незабаром порадувати харківських вболівальників своєю грою", — прокоментував футболіст.

Картушов грає у захисті та півзахисті. У "Десні" з 2012 року, до цього виступав за "Шахтар", "Зорю" та "Іллічівець" (нині "Маріуполь"), нагадали у харківському клубі.

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