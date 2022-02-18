У Сватівській громаді вшанували загиблих Героїв Небесної Сотні

Працівники одинадцяти клубних закладів Сватівської громади приєднались до всесвітньої тихої акції "Ангели пам'яті". Про це Суспільному розповіла керівниця молодіжного центру "Ліфт" Інна Мироненко.

Суспільне Донбас Фігурками янголів прикрасили простір пам'яті

Фахівці молодіжного центру "Ліфт" та народного дому "Сватова Лучка" розвісили фігурки паперових янголів. Так оформили простір пам'яті "Герої не вмирають" зі світлинами героїв Небесної Сотні.

"До нас приходить дуже багато діток, з якими ми долучаємося до цієї акції і їм сподобався такий формат янголів. Ми з дітками вирізали все і також будемо прикрашати з ними", — розповіла Інна Мироненко.

Суспільне Донбас Оформили простір пам'яті зі світлинами героїв Небесної Сотні

Фігурками янголів прикрасили простір пам'яті, який розмістили на ґанку народного дому "Сватова Лучка". Тут символічне дерево, державні прапори та світлини героїв Небесної Сотні.

Що відомо

Тиху акцію "Ангели пам'яті" на честь героїв України ініціювала 8 років тому співачка та громадська діячка Анжеліка Рудницька. Нині захід став міжнародним. За інформацією Українського кризового медіацентру, цьогоріч до нього приєдналися 15 країн світу. Зокрема Болгарія, Греція, Латвія, Португалія, США, Туреччина, Швейцарія, Польща, Канада, Великобританія. І цей список країн постійно оновлюється.

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