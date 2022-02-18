logo logo
У Запоріжжі вшанували пам'ять бійців, загиблих під час Широкинської операції
Регіони

У Запоріжжі вшанували пам'ять бійців, загиблих під час Широкинської операції

Денис Астаф'єв
·
У Запоріжжі вшанували пам'ять бійців, загиблих під час Широкинської операції Фото: Суспільне Запоріжжя

18 лютого у Запоріжжі вшанували пам'ять героїв Широкинської операції. Тоді, з 10 по 15 лютого 2015 року, за результатами наступальної операції були звільнені п'ять населених пунктів навколо Маріуполя.

О 18:30 містяни зібралися на каскаді фонтанів "Райдуга" біля пам'ятника князю Святославу. За підрахунками кореспондентки Суспільного Запоріжжя Олени Лисенко, до акції долучилися близько 20 людей.

Це ветерани АТО та ООС, військовослужбовці, волонтери, військові з полку спецпризначення "АЗОВ" та мешканці Запоріжжя.

У Запоріжжі організували вшанування пам'яті героїв Широкинської операціїФото: Суспільне Запоріжжя

Вони зібралися, аби вшанувати пам'ять чотирнадцятьох загиблих бійців хвилиною мовчання та запалити смолоскипи. Учасники акції тримали в руках портрети полеглих воїнів.

У Запоріжжі організували вшанування пам'яті героїв Широкинської операціїФото: Суспільне Запоріжжя

Така акція в Запоріжжі стала вже традиційною. Минулого року вона відбулася 20 лютого.

Що відомо

  • Широкинська наступальна операція, під час котрої були звільнені п'ять населених пунктів України, розпочалася у 2015 році 10 лютого і тривала до 15 лютого. Тоді лінію фронту, що проходила околицями Маріуполя, змістили на 20 км. Широкинська операція увійшла в історію російсько-української війни, як одна з найбільш вдалих у 2015 році.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди