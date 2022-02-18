18 лютого у Запоріжжі вшанували пам'ять героїв Широкинської операції. Тоді, з 10 по 15 лютого 2015 року, за результатами наступальної операції були звільнені п'ять населених пунктів навколо Маріуполя.

О 18:30 містяни зібралися на каскаді фонтанів "Райдуга" біля пам'ятника князю Святославу. За підрахунками кореспондентки Суспільного Запоріжжя Олени Лисенко, до акції долучилися близько 20 людей.

Це ветерани АТО та ООС, військовослужбовці, волонтери, військові з полку спецпризначення "АЗОВ" та мешканці Запоріжжя.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Вони зібралися, аби вшанувати пам'ять чотирнадцятьох загиблих бійців хвилиною мовчання та запалити смолоскипи. Учасники акції тримали в руках портрети полеглих воїнів.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Така акція в Запоріжжі стала вже традиційною. Минулого року вона відбулася 20 лютого.

Що відомо

Широкинська наступальна операція, під час котрої були звільнені п'ять населених пунктів України, розпочалася у 2015 році 10 лютого і тривала до 15 лютого. Тоді лінію фронту, що проходила околицями Маріуполя, змістили на 20 км. Широкинська операція увійшла в історію російсько-української війни, як одна з найбільш вдалих у 2015 році.

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