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У центрі Луцька розвісили сотню "Ангелів пам'яті"
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У центрі Луцька розвісили сотню "Ангелів пам'яті"

Лариса Літвицька
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У центрі Луцька розвісили сотню "Ангелів пам'яті" Суспільне Волинь

На театральному майдані у Луцьку відбулася акція "Ангели пам'яті-2022". Учасники вшанували Героїв Небесної Сотні та розвісили 100 паперових ангелів, — розповіла Суспільному її координаторка та комунікаційниця Пласту на Волині Анна Білоус.

До акції долучилися пластуни віком від 6 до 16 років.

На Театральному майдані зібралися 20 учасників луцького осередку Пласту. Паперових ангелів діти розвісили на головних ялинках міста, вербах та ілюмінації.

У центрі Луцька розвісили сотню "Ангелів пам'яті"Суспільне Волинь

Учасники акції розвішують паперових ангелів

"Прийшла на цю акцію, тому що поважаю тих героїв, які поклали свою душу, своє тіло за Україну і хочу теж їх вшанувати", – каже учасниця акції, школярка Тетяна Патрай.

У центрі Луцька розвісили сотню "Ангелів пам'яті"Суспільне Волинь

Тетяна Патрай

Як розповів Суспільному голова Луцького осередку пласту Олексій Мельник, акція також є екологічною, адже усі матеріали, з яких діти виготовили ангелів, не шкодять природі.

У центрі Луцька розвісили сотню "Ангелів пам'яті"Суспільне Волинь

Процес створення паперових ангелів

Вирізали сотню ангелів учасники пластової збірки. Як розповіла Анна Білоус, на акцію покликали усіх пластунів. "Це і новаки і маленькі діти 6 до 12 років і юнаки від 12 до 16ти Ми по суті не одні це проводимо, а долучаємось до Всеукраїнської акції частково допомагаючи", – каже координаторка та комунікаційниця Пласту.

Що відомо

  • День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Пам'ятний день встановили указом президента України 11 лютого 2015 року.
  • Цього дня 2014 року під час Революції Гідності на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали ”Небесною Сотнею”.
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