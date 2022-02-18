У центрі Луцька розвісили сотню "Ангелів пам'яті"

На театральному майдані у Луцьку відбулася акція "Ангели пам'яті-2022". Учасники вшанували Героїв Небесної Сотні та розвісили 100 паперових ангелів, — розповіла Суспільному її координаторка та комунікаційниця Пласту на Волині Анна Білоус.

До акції долучилися пластуни віком від 6 до 16 років.

На Театральному майдані зібралися 20 учасників луцького осередку Пласту. Паперових ангелів діти розвісили на головних ялинках міста, вербах та ілюмінації.

Суспільне Волинь Учасники акції розвішують паперових ангелів

"Прийшла на цю акцію, тому що поважаю тих героїв, які поклали свою душу, своє тіло за Україну і хочу теж їх вшанувати", – каже учасниця акції, школярка Тетяна Патрай.

Суспільне Волинь Тетяна Патрай

Як розповів Суспільному голова Луцького осередку пласту Олексій Мельник, акція також є екологічною, адже усі матеріали, з яких діти виготовили ангелів, не шкодять природі.

Суспільне Волинь Процес створення паперових ангелів

Вирізали сотню ангелів учасники пластової збірки. Як розповіла Анна Білоус, на акцію покликали усіх пластунів. "Це і новаки і маленькі діти 6 до 12 років і юнаки від 12 до 16ти Ми по суті не одні це проводимо, а долучаємось до Всеукраїнської акції частково допомагаючи", – каже координаторка та комунікаційниця Пласту.

Що відомо