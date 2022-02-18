У центрі Луцька розвісили сотню "Ангелів пам'яті"

На театральному майдані у Луцьку відбулася акція "Ангели пам'яті-2022". Учасники вшанували Героїв Небесної Сотні та розвісили 100 паперових ангелів, — розповіла Суспільному її координаторка та комунікаційниця Пласту на Волині Анна Білоус.
До акції долучилися пластуни віком від 6 до 16 років.
На Театральному майдані зібралися 20 учасників луцького осередку Пласту. Паперових ангелів діти розвісили на головних ялинках міста, вербах та ілюмінації.
"Прийшла на цю акцію, тому що поважаю тих героїв, які поклали свою душу, своє тіло за Україну і хочу теж їх вшанувати", – каже учасниця акції, школярка Тетяна Патрай.
Як розповів Суспільному голова Луцького осередку пласту Олексій Мельник, акція також є екологічною, адже усі матеріали, з яких діти виготовили ангелів, не шкодять природі.
Вирізали сотню ангелів учасники пластової збірки. Як розповіла Анна Білоус, на акцію покликали усіх пластунів. "Це і новаки і маленькі діти 6 до 12 років і юнаки від 12 до 16ти Ми по суті не одні це проводимо, а долучаємось до Всеукраїнської акції частково допомагаючи", – каже координаторка та комунікаційниця Пласту.
Що відомо
- День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Пам'ятний день встановили указом президента України 11 лютого 2015 року.
- Цього дня 2014 року під час Революції Гідності на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали ”Небесною Сотнею”.