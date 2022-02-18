У Сумах перенесли зупинки комунального транспорту по вул. Набережна р. Стрілка. З 18 лютого автобуси та тролейбуси почали зупинятися по-новому. Інформацію про це підтвердила речниця КП "Електроавтотранс" Ірина Крячко.

Схему розміщення зупинок опублікувало комунальне підприємство "Електроавтотранс" на своїй сторінці у Facebook.

Тож з 18 лютого автобуси 51А, 57А, 58А, 62, 64, 64А мають зупинятися біля магазину "Велосалон" за кількадесят метрів від колишньої зупинки, а тролейбуси – біля магазину "М’ясний".

Суспільне Суми

Чи зручне їм нове розташування зупинок — ми запитали у сумчан.

Сумчанин Віталій говорить: "Та вже так заплутали, що далі нема куди. То там, то тут".

Сумчанка Вікторія говорить, що таке розташування їй не зручно: "Я в цьому році впала, вдарилася ногою. Мені тепер важко ходити. Багато літніх людей, в них хворі ноги, їм зайві метри йти дуже боляче, до того ж багато хто з сіл їдуть на залізничний вокзал, вони біжать навантажені, не встигають. Чи то поруч сідати, біля світлофора, чи то бігти метрів сто-двісті убік".

А сумчанин Всеволод зазначив, що йому так зручніше "процентів на декілька".

Коментар про те, для чого були потрібні ці зміни та чи будуть зупинки додатково облаштовувати, Суспільне намагалося отримати від начальника відділу транспорту Сумської міськради Сергія Яковенка. Проте у пресслужбі Сумської міськради повідомили, що на момент написання матеріалу — 18 лютого чоловік зайнятий на комісії, тому прокоментувати не зможе.

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