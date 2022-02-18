Витягають трактором: в громаді на Волині майже щодня застрягає шкільний автобус

Через бездоріжжя у селі Калинівка шкільний автобус загрузає у багнюці. Зранку 17 лютого транспорт разом із дітьми довелося витягати трактором, – розповів Суспільному водій автобуса Юрій Данильчук.

Із сіл Калинівка і Мар’янівка Колківської тергромади автобус щобудня возить 22-х школярів і шестеро дошкільнят у Рудниківський ліцей.

Дорога до школи

Збирати школярів та дошкільнят у селі Калинівка водій Юрій Данильчук починає о 7:30 ранку. На вулиці Шевченка, каже чоловік, завжди багнюка. Після дощу проїхати дорогою неможливо. Напередодні автобус застряг.

В соцмережі місцеві жителі виклали відео, як шкільний автобус витягав трактор.

У жительки села Калинівка Наталії Тунік – четверо дітей. Усіх зранку саджає на шкільний автобус."Треба, щоб щось робили, думали за село. 800 метрів дороги треба зробити", – каже жінка.

Суспільне Волинь Жителі села Калинівка розповідають про проблемну дорогу

Як розповів Юрій Данильчук, водієм працює сім років і увесь цей час ситуація не вирішується. А трактор після дощу викликають не вперше.

Суспільне Волинь Водій шкільного автобуса Юрій Данильчук

"Всяко приходиться: і тирсу сипимо, і пісок, щоб трактора не шукати зранку. Обіцяють, що мають зробити. Рік обіцяють, другий обіцяють, підписи збирали на цю дорогу", – каже водій.

Про ситуацію з доїздом в навчальному закладі знають, – розповіла директорка Калинівського ліцею Людмила Ясковець. "Це вже дуже багато років, де виникають проблеми із виїздом автобуса із місця стоянки, тому діти змушені затримуватися на зупинках і чекати, хоча завжди автобус виїздить вчасно", – каже освітянка.

Позиція влади

За коментарем суспільне звернулося в Колківську селищну раду. Зі слів голови Михайла Лободи, автобус застряг, бо порушив маршрут. Очільник селищної ради каже: усі затверджені зупинки автобусу – мають тверде покриття.

Чому діти сідали на вулиці Шевченка будуть з’ясовувати працівники селищної ради.

Суспільне Волинь Дорога у селі Калинівка

Щодо ремонту дороги, на яку скаржаться жителі селища, то коштів на проведення робіт, зі слів Михайла Лободи, нині немає. "У цьому році бюджет громади дефіцитний і я не можу сказати упевнено, чи цього року ми зможемо провести ремонт даних вулиць", – сказав селищний голова.

Як розповіла Суспільному заступниця начальника управління освіти і науки області Тетяна Соломіна, в області наразі 241 шкільний автобус довозить дітей до шкіл і дитсадків. Є потреба у 20 транспортних засобах, ця цифра постійно змінюється у залежності від заявок, що надходять із гуманітарних відділів кожної тергромади.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.