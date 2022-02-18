У Франції чоловік випадково відключив інтернет у всьому місті, намагаючись обмежити доступ своїх дітей до мережі. Тепер батькові загрожує штраф до 30 тисяч євро і пів року в'язниці, пише Tjournal.

Чоловік хотів обмежити доступ своїх дітей до світової мережі і придбав спеціальний пристрій, який глушить зв'язок. Після того, як чоловік почав його використовувати, жителі комуни Мессанж поскаржилися, що щодня з півночі до третьої ночі у них зникає інтернет.

Згодом Національне агентство з радіочастот і зʼясувало, що звʼязок блокував чоловік із сусіднього містечка. Свої дії він аргументував бажанням допомогти своїм дітям, адже в них "зʼявилася залежність від соціальних мереж та інших додатків". Тому і вимикав щодня інтернет з півночі до третьої ночі, що також блокувало звʼязок у всій комуні.

Видання нагадує, що використання пристроїв для приглушення звʼязку у Франції заборонено, тому пристрій конфіскували. Чоловікові тепер загрожує штраф до €30 тисяч і шість місяців позбавлення волі.

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