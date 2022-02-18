Медична інформація про пацієнта буде в електронній медичній картці — МОЗ

Заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності, вестимуть базові медичні записи в Електронній системі охорони здоров'я. Необхідна медична інформація про пацієнта зберігатиметься в єдиному місці — електронній медичній картці. Про це 18 лютого на брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, коментуючи ухвалені урядом зміни до ліцензійних умов з медичної практики.

За словами Карчевич, доступ до електронної медичної картки буде мати, як пацієнт, так і лікарі різних закладів. Йдеться як про комунальні, так і приватні медзаклади.

"Усі медзаклади працюватимуть у рівних умовах, без монополії на інформацію про пацієнта. Держава бере на себе відповідальність за збереження медичної інформації в одному місці", – повідомила посадовиця.

За словами Карчевич, у перспективі це звільнить медичні заклади від паперових картотек, пацієнтів – від колекції медичних виписок дома.

Електронна система охорони здоров’я — велика двокомпонентна система, яка містить медичні дані, що раніше зберігалися у паперовій формі, пояснила заступниця міністра.

“Система об’єднує 34 мільйони пацієнтів та 5,5 тисяч закладів охорони здоров’я", – розповіла Карчевич. Нині до ЕСОЗ внесли біля 700 мільйонів медичних записів.

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