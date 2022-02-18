Словенський канал RTVSLO вибачився створення карти України без Криму

Словенський канал RTVSLO перепросив за демонстрацію у своїй передачі карти України без Криму. Реакція посольства України у Словенії була миттєвою.
Про це йдеться у повідомленні посольства.
"Україна піддається масованій інформаційній пропаганді та фейкам з боку Росії. В такий час особливо важливо, щоб всі наші партнери дотримувалися норм міжнародного права та своєї позиції щодо невизнання незаконної окупації Криму з боку Російської Федерації. Це ж стосується і журналістів іноземних ЗМІ в питанні дотримання норм журналістської етики та об’єктивного висвітлення інформації", – зауважили в посольстві.
У дипустанові зазначили, що місцевий інформаційний канал RTVSLO у своїй передачі про Україну використав карту України без Криму.
Дипломати негайно відреагували на таку ситуацію, надіславши офіційне звернення редакції телеканалу, і вже 17 лютого канал оприлюднив офіційне вибачення, пояснюючи ситуацію технічною помилкою.
У цій ситуації відзначилася українська громада, яка активно зайняла проукраїнську позицію та засудила дії медіа.
Що відомо
- Американська компанія Apple у програмі Apple Music, яка дозволяє музикантам відстежувати прослуховування треків по країнах, на своїй мапі зобразила Крим як частину Російської Федерації.
- Міністерство закордонних справ України доручило українському посольству в США звернутися до компанії Apple щодо відсутності позначення Криму українським у відповідному мобільному застосунку.
- Раніше "BBC World" опублікували мапу України з "неукраїнським" Кримом.
- У березні 2021 року Україну без Криму зобразила європейська медіа-мережа, що спеціалізується на політиці ЄС.
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