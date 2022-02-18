Російського пропагандиста Дмитра Кісельова включено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Міністерство культури та інформаційної політики включило російського пропагандиста та журналіста Дмитра Кісельова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Такий наказ МКІП від 17.02.2022 року № 88 підготовлений на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 10.02.2022 № 117", – ідеться у повідомленні.

У відомості нагадали, що відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Що відомо

У вересня Міністерство культури та інформаційної політики внесло російського співака Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Служба безпеки України заборонила проведення концертів російського музиканта на підставі висновків лінгвістичної експертизи.

Чорний список Мінкульту з'явився у 2015 році. Перебування особи у ньому накладає обмеження: Держкіно відмовляє у видачі державного посвідчення або припиняє дію виданого на право розповсюдження і демонстрування фільмів, коли одним з учасників фільму є особа, включена до "Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України". Телерадіокомпаніям заборонено транслювати аудіовізуальні твори, де учасник - особа з чорного списку. Забороняються концерти осіб, внесених до чорного списку.

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