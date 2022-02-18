"Пориву не виявили". На вулиці Ковпака у Сумах з-під землі б'є вода

На одній з вулиць Сум з-під землі б'є фонтан води та утворилася калюжа. Про це Суспільному 18 лютого розповів сумчанин Роман.

Чоловік побачив це біля будинку на вулиці Ковпака, 14. "Сьогодні помітив, проїздом був. Висаджував там людину", — сказав він.

За словами головного інженера КП "Міськводоканал" Йосипа Тисівського, на місце виїжджала бригада. Пориву не виявили.

"Земля відтає — всмоктує воду. Машина наїжджає — асфальт "грає", виходить повітря", — зазначив він.

Пізніше в соцмережах від імені КП "Міськводоканал" Суспільному повідомили, що "за вказаною адресою пориву водопроводу, дійсно, не виявлено, але був зірваний кран. Працівники водоканалу усунули аварійну ситуацію оперативно".

Що відомо

"Міськводоканал" повідомляв, що вночі 17-18 лютого частина міста Суми залишиться без води. Це стосується будинків, які розташовані в районі села Піщаного, Веретенівки, Курського проспекту, вулиць Ковпака, Тополянської, Скрябіна, Юрія Вєтрова, а також прилеглих до них вулиць і провулків. Відключення води пов’язано з призупиненням Тополянського водозабору, де будуть проводитись аварійно-ремонтні роботи.

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