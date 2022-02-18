Майже 36 тис. грн має виплатити Роменська міськрада роменчанці

Суд вирішив, що управління ЖКГ Роменської міської ради повинно заплатити мешканці міста Ромни грошову компенсацію — майже 11 тис. грн матеріальної та 25 тис. грн моральної шкоди. Про це йдеться на сайті Сумського апеляційного суду.

У січні 2019 року позивачка травмувалася на одній із зупинок громадського транспорту у Ромнах. Сталося це через не посипані тротуари. Жінка втратила свідомість, а прийшла до тями в травматологічному відділенні Роменської районної лікарні. Через падіння у роменчанки стався закритий перелом правової ноги та розрив зв'язок з вивихом стопи. На лікування жінка витратила майже 13 тис. грн.

Роменська міська рада компенсувала жінці 2 тисячі гривень. Після цього роменчанка звернулася до Роменського міськрайонного суду з позовом. В ньому вона зазначила, що Комунальне підприємство "Комбінат комунальних підприємств" Роменської міськради не дотримувалось правил благоустрою та несвоєчасно усунула ожеледицю. Жінка попросила стягнути з відповідачів матеріальну шкоду в розмірі 12 747 грн 69 коп. та моральну – 53 000 грн.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов жінки. Він стягнув з управління житлово-комунального господарства майже 10 тис. грн матеріальної та 25 тис. грн моральної шкоди.

Таке рішення ні позивачку, ні відповідача не влаштувало, сторони звернулися з апеляційними скаргами до Сумського апеляційного суду. Жінка попросила стягнути з відповідача повну суму. З`ясувалося, що через падіння роменчанка залишилася інвалідом.

Управління ЖКГ також попросило скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове, яким у задоволені позову відмовити. Представники управління зазначили, що чистити зупинки громадського транспорту повинно робити КП "Комбінат комунальних підприємств" Роменської міської ради, з яким управління уклало відповідний договір.

Апеляційний суд Сум розглянув матеріали справи та колегія суддів відмовила у задоволені скарг, а рішення Роменського міськрайонного суду залишили без змін.

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