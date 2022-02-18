На судні Felicity Ace, яке перевозить Атлантичним океаном автівки Porsche, Bentley та Volkswagen, спалахнула пожежа. Прикордонні сили Португалії евакуювали екіпаж, відтак судно залишилось дрейфувати поблизу Азорських островів.

Про це повідомляє CNN.

Загалом на судні знаходиться близько 4 тисяч автомобілей. Вони транспортувалися з порту Емден у Німеччині в Девісвілл, штат Род-Айленд, США.

Причини пожежі поки що не встановлені. За попередніми даними, займання почалося із трюму, після чого корабель втратив управління, екіпаж подав сигнал лиха і залишив судно на рятувальних шлюпках. Усіх 22 членів екіпажу підібрало судно Прикордонних сил Португалії.

Компанія Porsche підтвердила CNN, що її автомобілі перебували серед вантажу, і що їхні дилери зв'язуються з клієнтами, які мають автомобілі на борту корабля.

"Хоча ще зарано говорити про те, що сталося, і про наступні кроки, ми разом із нашими колегами з Porsche AG підтримуємо наших клієнтів і наших дилерів, наскільки це можливо, у пошуку рішень", — сказав Ангус Фіттон. президент у зв'язках із громадськістю Porsche Cars у Північній Америці.

Судно Felicity Ace вантажністю понад 17 000 тонн регулярно використовувалося як чартерний автовоз для VW Group.

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