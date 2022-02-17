У місті Петрополіс, що на південному сході Бразилії, тривають сильні зливи. Вони спричинили грязьові потоки — селі, в яких, за останніми даними, загинули 104 дитини, зокрема не менш як 13 дітей.
Про це повідомляє Reuters.
Лише за 15 лютого в Петрополісі випала норма опадів за місяць. Селі, які виникли внаслідок злив, зруйнували будинки, затопили міста, віднесли транспортні засоби й грязьові відкладення на схилах місцевих гір. За даними метеорологів, зливи стали найсильнішими з 1932 року.
Як наслідок, понад 420 людей були змушені покинути власні оселі й ховатися від негоди в школах та інших уцілілих будівлях. У Петрополісі працюють понад 500 рятувальників і волонтерів. Влада оголосила не менш як 35 людей зниклими безвісти.
Клаудіо Кастро, губернатор штату Ріо-де-Жанейро, де розташований Петрополіс, порівняв завдані місту збитки із ситуацією війни. Міністерство економіки Бразилії в межах допомоги оголосило тимчасову податкову амністію строком на 180 днів.
Зранку 17 лютого зливи в Петрополісі тимчасово припинилися, але синоптики спрогнозували, що найближчим часом опади відновляться. Тим часом свою допомогу запропонували Росія та Угорщина, повідомив бразильський президент Жаїр Болсонару.
Що відомо
- Петрополіс — популярне в Бразилії курортне місто, відоме як "імператорське місто" через те, що там у ХІХ столітті відпочивала британська королівська родина.
- Сильні опади в Бразилії спостерігаються з грудня 2021 року. Вони стали причиною повеней і селей, загрожують знищенням майбутніх врожаїв і вже призвели до зупинки шахт у штаті Мінас-Жерайс.
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