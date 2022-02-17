Олександр Абраменко приніс для України першу медаль Олімпіади-2022. У змаганнях з лижної акробатики у фристайлі українець фінішував другим, вигравши "срібло". Після фінішу відбулася квіткова церемонія на арені проведення змагань, а на наступний день - медальна церемонія з врученням нагород.

Упродовж двох змагальних днів Абраменко виконав чотири стрибки: спершу з п'ятим результатом достроково пройшов кваліфікацію, тоді двічі стрибав у фіналі (теж п'яте місце). І останній стрибок виконав у великому фіналі, саме ця спроба принесла йому медаль Олімпіади-2022.

Якщо у кваліфікації та першому фіналі Олександр проводив стрибки з трьома сальто та чотирма гвинтами, то у великому фіналі - ризикнув. Уперше в кар'єрі на змаганнях він заявив стрибок з трьома сальто та п'ятьма гвинтами.

"Я дуже щасливий, тому що змагання виявились надскладними. Погодні умови, звісно, сьогодні ліпші, ніж учора, менше вітру, але також холодно — це важко змагатися в такому стані. Але я дуже радий, що я зробив все-таки цей стрибок 5 гвинтів", — розповів спортсмен Суспільному.

Раніше Олександр Абраменко, олімпійський чемпіон та призер чемпіонату світу, не виконував стрибок такої складності на змаганнях. І як виявилося, на тренуваннях лише одного разу українцеві вдавалося успішно виконати його.

Сам стрибок вийшов для Олександра неідеальним - він помилився при приземленні, але все-таки виконав його. І зміг "не завалитися" на спину при приземленні. За таке виконання судді оцінили спробу українця в 116.5 бала. Цього вистачило для "срібла".

"Трішечки не вистачило охайності на приземленні, але я дуже радий, що цього вистачило, аби здобути срібну нагороду. І я дуже радий цьому", — додав він.

Абраменко зазначив, що його медаль є своєрідним подарунком для України у День Єднання.

"Я хотів дістати першу медаль для нашої олімпійської збірної України, а також для всіх українців, і я дуже радий, що в такий день, День Єднання, мені вдалося порадувати всіх українців", — додав спортсмен.

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