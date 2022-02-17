З 16 лютого обидва центри первинної медико-санітарної допомоги Сум відновили електронний запис до лікарів первинної ланки після майже місячної перерви. Як повідомила Суспільному медична директорка центру №1 — Анна Пилипенко, запис відкрили через зменшення кількості хворих на коронавірус.

Анна Пилипенко — медична директорка центру №1 пояснила: "Захворюваність на гострі респіраторні інфекції знизилася. Якщо порівнювати із піковим підвищенням хворих із 300 на день, то зараз ця цифра знизилася до 150 пацієнтів. Зараз на амбулаторному лікуванні у нас знаходиться 63 пацієнти із пневмонією".

Суспільне Суми

На Сумщині із 5 районів, у 4 – кількість хворих на коронавірус, за словами завідувача відділу моніторингу та реагування на небезпеки лабораторного центру Сергія Грабового, знижується. Чоловік зазначив, що у всіх 4 районах Сумщини, окрім Шосткинського, лабораторний центр зафіксував спад захворюваності на COVID-19 на понад 7%.

Не працював електронний запис з 24 січня. У "Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 1", що на Іллінській, медики приймають пацієнтів як у своїх, так і в інфекційних кабінетах.

Галина Іванівна — пацієнтка розповідає: "Можна не бігати містом, а просто прийти до своєї поліклініки й записатися та потрапити до лікаря. Приходиш сюди, а тут вільно. Дві, три людини та все".

Вадим — пацієнт говорить: "Наче краще, але у них постійно черга, все зайнято. Можливо, хтось не скасовує свою чергу, коли записується".

Реєстраторка Олена Сидоренко зазначила: "Ми їх не рахуємо. Вони приходять постійно. Сьогодні йдуть і йдуть. А скільки їх саме йде? Я не можу точно сказати. І вчора, і сьогодні були люди".

Суспільне Суми

Анастасія Нагорна працює у цьому центрі сімейним лікарем 4 роки. З нею заключили декларацію понад 1800 містян. Жінка розповідає: "У нас продовжує працювати кабінет інфекційних хвороб, так званий шостий кабінет, а дітей педіатри оглядають у 1-А кабінеті. Все ж таки, з ознаками ГРВІ будь-якими, навіть, якщо немає лихоманки або гарячкового синдрому – всі пацієнти йдуть на первинний огляд у кабінет інфекційних хвороб. Пацієнтів без таких ознак ми раді бачити на прийомі за попереднім записом".

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