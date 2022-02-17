У будь-яку погоду. На Луганщині українські танкісти вдосконалювали свої навички

17-го лютого, на Луганщині, свої вміння вдосконалювали українські танкісти. Як вправляються з багатотонними машинами та чи готові рушити на передову у разі загострення — у матеріалі Суспільного.

Танкісти відпрацьовували навички водіння по снігу та калюжам.

Суспільне Донбас Тренування танкістів

За словами військового ЗСУ Олександра, свої вміння треба вдосконалювати саме в таких умовах.

"Умови тут — болото. Якщо перед цим бачили російські Т-72, які застрягали. Наші повинні вміти водити в таких умовах", — каже Олександр.

Суспільне Донбас Танкісти вдосконалювали свої навички

Такі тренування проводять для водіїв-механіків. На 40-тонних машинах мають проїхати заданим маршрутом та зробити маневри.

"Для мене особисто — легше аніж на машині, на мотоциклі. Легше ніж на велосипеді. Чому? Танк слухняний дуже", — говорить військовий ЗСУ Дмитро, якому 24 роки.

Торік він підписав контракт і зараз, каже, не уявляє себе без танків. "Я б цілодобово їздив, не вилазив звідси. Це машина! Подивишся на нього: аж серце стукає", — каже Дмитро.

Вдосконалювали свої вміння на модернізованих Т-72, які мають захист від розривних снарядів.

Суспільне Донбас Модернізовані Т-72

Танк має гармату 125 міліметрів та стріляє різними типами снарядів: осколковими, фугасними та бронебійними. Максимальна дальність польоту снаряду — до 10 кілометрів.

"Він може вести бій, вогонь може вести з закритих вогневих позицій, працювати так, як артилерія. Машина хороша, якщо будуть бої, впевнені в ній", — говорить Олександр.

Зараз танкові війська від передової відведені, говорить військовий ЗСУ Володимир. Каже готові, будь-якої миті, рушити на лінію зіткнення та зупинити ворога.

"У зв’язку з тим, що на Донбасі є досить багато танконебезпечних напрямків, наші підрозділи знаходяться в постійній бойовій готовності", — розповів Володимир.

Такі тренування, кажуть армійці, проводять щонайменше раз на місяць.

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