До Харкова з Риги привезли червонокнижних такінів

У "Фельдман екопарк" у Харкові поселилися двоє самців такінів, які занесені до Міжнародної Червоної книги.
Тварин привезли в екопарк у рамках програми співробітництва з Ризьким зоопарком, повідомили 17 лютого в пресслужбі парку.
Такінів розмістили у вольєрі посеред лісу. За словами засновника парку Олександра Фельдмана, надалі для такінів шукатимуть самиць, щоб тварини дали потомство.
facebook.com/FeldmanEcopark
"Зазвичай ми отримуємо одностатеву групу рідкісних тварин з одного зоопарку або розплідника і чекаємо, поки з іншого підберуть партнерів, які не перебувають з ними в родинних стосунках. Нашим такінам теж розраховуємо знайти самок за вже відпрацьованою схемою та завдяки широким міжнародним зв'язкам", — цитує засновника екопарку пресслужба.
facebook.com/FeldmanEcopark
Що відомо
- Такіни — це парнокопитні ссавці із сімейства полорогих. Їхні найближчі родичі — бики, антилопи, газелі, козли та барани. Зріст дорослого такіна — близько 100 см, а вага досягає 300 кг. Тварини вкриті товстою золотистою шерстю. Такіни живуть у Тибеті, Східних Гімалаях, деяких районах Китаю. В Україні такіни є у колекціях "Фельдман екопарку" та зоопарку Миколаєва.