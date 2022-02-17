До Харкова з Риги привезли червонокнижних такінів

У "Фельдман екопарк" у Харкові поселилися двоє самців такінів, які занесені до Міжнародної Червоної книги.

Тварин привезли в екопарк у рамках програми співробітництва з Ризьким зоопарком, повідомили 17 лютого в пресслужбі парку.

Такінів розмістили у вольєрі посеред лісу. За словами засновника парку Олександра Фельдмана, надалі для такінів шукатимуть самиць, щоб тварини дали потомство.

facebook.com/FeldmanEcopark

"Зазвичай ми отримуємо одностатеву групу рідкісних тварин з одного зоопарку або розплідника і чекаємо, поки з іншого підберуть партнерів, які не перебувають з ними в родинних стосунках. Нашим такінам теж розраховуємо знайти самок за вже відпрацьованою схемою та завдяки широким міжнародним зв'язкам", — цитує засновника екопарку пресслужба.

facebook.com/FeldmanEcopark

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