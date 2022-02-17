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До Харкова з Риги привезли червонокнижних такінів
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До Харкова з Риги привезли червонокнижних такінів

Марія Солодовнік
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До Харкова з Риги привезли червонокнижних такінів facebook.com/FeldmanEcopark

У "Фельдман екопарк" у Харкові поселилися двоє самців такінів, які занесені до Міжнародної Червоної книги.

Тварин привезли в екопарк у рамках програми співробітництва з Ризьким зоопарком, повідомили 17 лютого в пресслужбі парку.

Такінів розмістили у вольєрі посеред лісу. За словами засновника парку Олександра Фельдмана, надалі для такінів шукатимуть самиць, щоб тварини дали потомство.

До Харкова з Риги привезли червонокнижних такінівfacebook.com/FeldmanEcopark

"Зазвичай ми отримуємо одностатеву групу рідкісних тварин з одного зоопарку або розплідника і чекаємо, поки з іншого підберуть партнерів, які не перебувають з ними в родинних стосунках. Нашим такінам теж розраховуємо знайти самок за вже відпрацьованою схемою та завдяки широким міжнародним зв'язкам", — цитує засновника екопарку пресслужба.

До Харкова з Риги привезли червонокнижних такінівfacebook.com/FeldmanEcopark

Що відомо

  • Такіни — це парнокопитні ссавці із сімейства полорогих. Їхні найближчі родичі — бики, антилопи, газелі, козли та барани. Зріст дорослого такіна — близько 100 см, а вага досягає 300 кг. Тварини вкриті товстою золотистою шерстю. Такіни живуть у Тибеті, Східних Гімалаях, деяких районах Китаю. В Україні такіни є у колекціях "Фельдман екопарку" та зоопарку Миколаєва.
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