У Вінниці попрощалися з акторкою Лідією Бєлозьоровою

У Вінниці попрощалися з заслуженою артисткою України – Лідією Бєлозьоровою. Церемонія прощання проходила у приміщенні академічного музично-драматичного театру ім. Садовського. Вшанувати акторку прийшли рідні, друзі, колеги.

Фото: Суспільне Вінниця

Жінці було 76 років.

Фото: Суспільне Вінниця

Лідія Бельозьорова

Жінка народилася 31 березня 1945 року в Херсоні. З 1972 року грала на сцені Вінницького музично-драматичного театру імені Садовського.

Театральні роботи: Одарка («Запорожець за Дунаєм»), Наталка Полтавка («Наталка Полтавка»), Марія («Дванадцята ніч»), дружина Тев'є («Поминальна молитва»), Баядера («Баядера»), Мірандоліна («Мірандоліна»), Ханума («Ханума»), Любов Хведоровна («Мазепа»), Бобренчиха («Маруся Чурай»), Памела («Дорога Памела»), Бернарда Альба («Дім Бернарди Альби»), Марія Василівна («Дядя Ваня»), Марселін («Божевільний день, або Одруження Фігаро»), «Осіння мелодія», Дульський («Мораль пані Дульської»).

Роль Лідії Бєлозьорової у картині «Пропала грамота» увійшла до золотого фонду України. Про це Суспільному розповів народний артист України Валерій Прус. Каже, разом із Лідією зіграв 10 вистав.

"У неї є багато стрічок її запрошували грати у кіно. Це втрата, її ніхто не зможе замінити", – каже Валерій Прус.

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