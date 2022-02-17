Четверо одеських суддів пішли у відставку

Четверо суддів з Одеси написали заяву про звільнення у відставку. Всі вони обіймали посади у Південно-західному апеляційному господарському суді, повідомили у Вищій раді правосуддя.

Зокрема, звернення про звільнення з посади подали: Будішевська Людмила Олексіївна, Бєляновський Володимир Віталійович, Головея Віктор Миколайович та Мишкіна Марина Альбертівна.

Також у відставку пішов суддя Вищого адміністративного суду України Цвіркун Юрій Іванович та суддя Миколаївського апеляційного суду Міняйло Микола Павлович.

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