У США в кімнаті під сходами знайшли живою зниклу у 2019 році дівчинку

У США шестирічну Пейслі Шултіс, яка зникла безвісти у 2019 році, знайшли живою в місті Соджертіс у прихованій під сходами кімнаті в будинку її дідуся Кірка Шултіса-старшого. Про це повідомляє поліція американського штату Нью-Йорк, передає ВВС.

Пейслі зникла безвісти у штаті Нью-Йорк у липні 2019 року. Тоді їй було чотири роки. Слідство вважало, що її викрали біологічні батьки — Кімберлі Купер та Кірк Шултіс-молодший, які не мають прав на опікунство.

За даними ВВС, будинок Шултіса-старшого вже обшуковували раніше. Нині після повідомлення, що дівчинку утримують саме у цьому приміщенні, поліцейські отримали новий ордер на обшук будинку.

Після більш ніж години пошуків детективи помітили незвичні сходи у підвал будинку.

Поліція видалила кілька дошок і знайшла Пейслі та її мати, які ховалися у маленькому, холодному і вологому приміщенні.

За даними парамедиків, дівчинка була здорова.

Що відомо по мотиви викрадення

Мотивом викрадення, за версією поліції, стала втрата біологічними батьками опіки над Пейслі та її старшою сестрою.

"Батькам повідомили, що старшу дитину забрали законний опікун та чиновники округу. Це змусило батьків взяти Пейслі та втекти", — сказав начальник поліції Соджертіса Джозеф Сінагра.

Батьків дівчинки та Кірка Шултіса-старшого арештували та звинуватили у зникненні Пейслі. Батька та сина поки що звільнили, а мати дівчинки лишили у в'язниці. Всім трьом заборонили наближатися до обох дітей.

У заяві поліції йдеться, що розслідування триває, очікуються нові арешти.

Сама Пейслі зараз перебуває зі своїм законним опікуном і старшою сестрою.

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