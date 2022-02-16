Сноубордисти випробували трасу на полігоні побутових відходів на Харківщині

На старому полігоні побутових відходів у Дергачах планують звести навчальну трасу, трасу для професіоналів, спуск з перешкодами для сноубордистів та катання на надувних санчатах. 16 лютого схил уперше випробували сноубордисти-любителі.

Охочі випробували західну частину рекультивованого полігону, на якому ще не зійшов сніг.

"Дуже зручно, дуже хороший нахил. Він не суперекстримальний і не суперпологий. Якраз потренуватися, покататися", — говорить сноубордистка Марина Бессонова.

Марина очолює громадську організацію "Дорога в майбутнє". Розповідає, що влітку разом з дітьми та батьками була на полігоні, дізнавалися про сортування сміття. Тепер планує приїжджати, щоб кататися на лижах та сноуборді.

"Думаю, що це буде краще для сортування. Люди скоріше почнуть сортувати, якщо будуть бачити це частіше", — вважає Бессонова.

Михайло Папунов на сноуборд став 10 років тому. Каже, що любить екстримальні траси. Схил на полігоні вважає універсальним — як для профі, так і початківців.

"Тут можна зробити або екстрим-парк, або кататися просто так і практикуватися на слаломі", — каже Папунов.

Директор Муніципальної компанії поводження з відходами Юрій Суярко випробовує трасу на лижах. За його словами, ідея створити на місці старого полігону лижні спуски виникла пів року тому, коли частину сміттєзвалища закрили. Над втіленням працюють з представниками італійської компанії, яка створює штучне покриття для трас.

"Коли ми цю ідею озвучили — нам ще було трішки ніяково. Ми кажемо, тут же полігон — вони кажуть — це взагалі the best. Тому що іншого засобу такого ефективного, як цей привернути увагу людей на екологічні проблеми, на проблеми з поводження з відходами — важко знайти більш ефективний засіб", — вважає Суярко.

За проєктом створять 200-метрову трасу і ще одну — вдвічі коротшу, три тюбінгових траси різного рівня складності. На питання, скільки все коштуватиме, Суярко каже: підраховують. Планують залучити грантові кошти. Якщо будуть гроші, звести трасу планують за пів року.

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