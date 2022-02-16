Верховна рада ухвалила урядову цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки. Програма передбачає, що будуть збудовані нові водозабірні споруди, станції очищення води, водопровідні мережі, лабораторії з якості питної води. Чи покращить ця цільова програма якість української води — розповів в ефірі Українського радіо директор науково-аналітичного центру якості води, доцент кафедри водопостачання, водовідведення та очистки води Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова Володимир Кобилянський.

Що передбачає програма

Найважливіше, що взагалі з’явилась ця програма, бо в Україні так сталося, що безперервно програма 2006 року йшла, в 2021 році вона перервалася. У новій програмі акцентовано, що модернізація водоканалів має проходити на сучасних нових технологіях. Раніше це не записувалося в програмах. Ми знаємо, що у цій сфері відбувся технологічний прорив, зокрема, і щодо очищення води. Важливо, що в цій програмі є акцент на водомережах, які будуть відновлюватися посиленими темпами. Найважливіший момент, що в Україні будуть створюватися сучасні лабораторії контролю якості води.

Про фінансування

Сума, що передбачена на цю програму, становить 10% від необхідного. Коли обговорювалась ця програма, всі розуміли, що йдеться про величезні обсяги фінансування, якого немає ні в місцевих, ні в національному бюджетах. Тому до цієї програми ще має бути дуже чітке розуміння і механізм, як це все реалізовувати на основі залучень приватних інвестицій. Якщо це піде, то можна буде говорити, що ця програма не просто буде задекларована, а що вона починає виконуватися. Думаю, що попередня програма була виконана за різними підрахунками десь на 11-12% саме через нестачу коштів.

Цьогоріч планується спрямувати на виконання програми трохи більше 5 млрд гривень, наступного року — 5,5 млрд гривень, у 2025-2026 роках — 12 млрд гривень.

Чи потрібні нові санітарні норми для води

Нова редакція державних санітарних правил "Питна вода" перебуває на затверджені в Міністерстві охорони здоров’я. Санітарні правила розроблялися роки чотири. Попередні правила, які нині чинні, ще 2010 року. Добре виходить, що ми отримуємо закон, програму "Питна вода", і до цієї програми вже повинні бути санітарні норми. У самому законі вже прописано, що питна вода централізованого постачання має відповідати сучасним санітарним нормам. Якщо нові санітарні правила будуть затверджені, то синхронно піде і програма, і впровадження нових санітарних норм.

Про методи знезараження води

Основний метод знезараження — це хлорування води. Під хлоруванням води часто розуміють тільки обробку зрідженим хлором. Насправді, це і використання гіпохлориту натрію. Це також дуже популярна та поширена технологія в Україні. Це також хлорування води, бо хімічно це один і той же процес. Просто чомусь так називають, щоб ми відмовилися від хлору. З погляду якості води — що гіпохлорит натрію, що хлорування води — це одне і те ж. Щодо безпеки, то треба говорити про технологію застосування. Якщо працювати з цими реактивами правильно, то вода до споживача має приходити безпечна і якісна. Однак варто розуміти, що процес хлорування — це процес небезпечний у всіх аспектах.

Про методи очищення води

Хлор-аміачний метод знезараження води — це те саме хлорування, але у воду перед тим, як вона піде у мережі, додають аміак. Аміак консервує хлор, і хлор при цьому має можливість працювати як дезінфектант набагато довше: добу, дві доби і більше. Якщо у воду не додавати аміак-хлор, може статися так, що у віддалених ділянках водомережі хлору вже не буде, а це небезпечно. Хлор у водопровідній воді грає роль консерванта. Він не дає розвиватися патогенній мікрофлорі у водопровідній воді. Відсутність у водопровідній мережі хлору — дуже небезпечний знак. Ми завжди, коли працюємо зі споживачами, кажемо, що наявність запаху хлору говорить про те, що вода захищена. Така вода може йти до споживача гарантовано і не викличе катастрофічних наслідків.

Про додаткові методи очищення води

Програмою передбачено встановлення систем доочищення водопровідної питної води. Згідно з чинними нормами санітарних правил, ми маємо кілька рівнів санітарних вимог. Найвищі санітарні вимоги питної води — пробутильована фасована вода. Вимоги до водопровідної води нижчі і не такі жорсткі. Найменш жорсткі вимоги до води у колодязях.

Якщо люди набирають воду в бутлі в автоматах, які стоять у магазинах, то варто звернути увагу на кілька документів. Обов’язково має бути протокол дослідження питної води. Також варто звернути увагу на наявність у воді таких елементів як кальцій і магній. Це фізіологічно повноцінні елементи, які потрапляють в організм людини переважно через питну воду.

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