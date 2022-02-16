В Уельсі повнолітнім два роки платитимуть по £1600 на місяць. Навіщо

Уряд Уельсу схвалив експеримент, у межах якого всі жителі по досягненні 18 років отримуватимуть по 1600 фунтів стерлінгів щомісяця протягом двох років. Так влада хоче підтримати молодь, яка починає доросле життя.

Про це повідомляє BBC.

Експеримент триватиме три роки і, за словами чиновників, має початися влітку 2022-го. Кожен валлієць, якому виповнюється 18 років, може протягом року погодитися на участь і — в разі згоди — отримувати протягом 24 місяців по 1600 фунтів стерлінгів.

Виплати підлягатимуть оподаткуванню і впливатимуть на рішення уряду щодо надання пільг. Але кошти надходитимуть до кінця експерименту, навіть якщо їхній одержувач влаштувався на роботу. Влада Уельсу також обіцяє учасникам курси з фінансової грамотності.

Ідея експерименту полягає в тому, щоб перевірити, чи допомагають односторонні виплати людям підготуватися до самостійного дорослого життя, а також як вони впливають на них у фінансовому, фізичному та емоційному плані.

На фінансування експерименту влада Уельсу вже заклала 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Владна партія "Плайд Камрі" вже планує розширити коло одержувачів виплат, тоді як Консервативна партія називає експеримент марнуванням коштів.

Ідея влади Уельсу схожа на концепцію універсального базового доходу — це фіксована сума коштів, яку уряди сплачують громадянам незалежно від їхніх статків і які мають допомогти їм покращити власне становище.

Що відомо

Експеримент із універсальним базовим доходом уже відбувся у Фінляндії — там його протягом 2017-2018 років виплачували безробітним. Це не спонукало людей шукати роботу, але зробило їх щасливішими.

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