logo logo
У проголошений рік УПА на Волині планують провести п’ять фестивалів. Які саме
ІСТОРІЯУПАМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

У проголошений рік УПА на Волині планують провести п’ять фестивалів. Які саме

Лариса Літвицька
·
У проголошений рік УПА на Волині планують провести п’ять фестивалів. Які саме Фото: Володимир Удуд

До відзначення 80-ої річниці заснування Української повстанської армії на Волині планують організувати п'ять фестивалів, — повідомляють в обласній раді.

Згідно з рішенням оргкомітету облради, у проголошений Рік УПА на Волині планують провести такі фестивалі:

  • У травні в селищі Колки відбудеться фестиваль повстанського духу "Колківська народна республіка – предтеча незалежної України".
  • Наприкінці липня на Турійщині заплановано обласний фестиваль повстанської пісні "Вовчак – Волинська січ".
  • У вересні в селі Новий Загорів, що в Локачинській територіальній громаді буде обласний фестиваль повстанських і стрілецьких пісень "За волю України".
  • В селі Липне, що в Цуманській громаді, у вересні проведуть традиційний патріотичний фестиваль "Криївка перця".
  • Відзначення річниці УПА завершиться в Луцьку 14 жовтня всеукраїнським фестивалем повстанської пісні "За Україну! За її волю!".

Під час фестивалю у селі Новий Загорів буде реконструкція бою воїнів УПА, а в Колках організують "Фотосушку" – виставку світлин часів УПА.

Фестивалі фінансуватимуться за кошти бюджетів місцевих громад, де вони будуть відбуватися. Також члени оргкомітету рекомендували керівникам громад упорядкувати поховання та пам’ятні місця, пов’язані з історією Української повстанської армії.

Що відомо

  • Торік наприкінці грудня волинська обласна рада проголосила 2022 рік в області — Роком Української повстанської армії.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди