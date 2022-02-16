До відзначення 80-ої річниці заснування Української повстанської армії на Волині планують організувати п'ять фестивалів, — повідомляють в обласній раді.

Згідно з рішенням оргкомітету облради, у проголошений Рік УПА на Волині планують провести такі фестивалі:

У травні в селищі Колки відбудеться фестиваль повстанського духу "Колківська народна республіка – предтеча незалежної України".

Наприкінці липня на Турійщині заплановано обласний фестиваль повстанської пісні "Вовчак – Волинська січ".

У вересні в селі Новий Загорів, що в Локачинській територіальній громаді буде обласний фестиваль повстанських і стрілецьких пісень "За волю України".

В селі Липне, що в Цуманській громаді, у вересні проведуть традиційний патріотичний фестиваль "Криївка перця".

Відзначення річниці УПА завершиться в Луцьку 14 жовтня всеукраїнським фестивалем повстанської пісні "За Україну! За її волю!".

Під час фестивалю у селі Новий Загорів буде реконструкція бою воїнів УПА, а в Колках організують "Фотосушку" – виставку світлин часів УПА.

Фестивалі фінансуватимуться за кошти бюджетів місцевих громад, де вони будуть відбуватися. Також члени оргкомітету рекомендували керівникам громад упорядкувати поховання та пам’ятні місця, пов’язані з історією Української повстанської армії.

Що відомо

Торік наприкінці грудня волинська обласна рада проголосила 2022 рік в області — Роком Української повстанської армії.

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