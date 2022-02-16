Живописна "Богема". У Сумах представили виставку художниці Ірини Гаршиної

Сумська художниця Ірина Гаршина представила живописну виставку під назвою "Богема". Гете, Пушкін, Гоголь, Толстой, Ростропович, Шостакович, власні автопортрети і не лише – такі роботи мисткині розмістили у міській галереї 15 лютого.

Суспільне Суми

Художниця Ірина Гаршина представила 45 картин. Всі вони написані за останні два роки.

Суспільне Суми

"Богема – це моя тема, яка мені дуже близька, бо я — з родини музиканта та художниці. Була заміжньою за літератором — і це оточення добре знаю: літераторів, художників, поетів, музикантів. Працювала у театрах художником по костюмах. Знаю досить добре те, що відбувається за лаштунками. Маючи такий багаж, як про нього не розповісти?", — зазначає Гаршина.

Суспільне Суми

На полотнах, окрім портретів відомих особистостей та автопортретів самої художниці, є і пейзажі, й натюрморти, і сатирично-гумористичні сюжети.

Суспільне Суми

"Підкуповує у творчості саме ширина поглядів, напрямів, багатогранність. Стосовно вражень, то все це — яскраве, це все — свято, це все феєрверк, це все — карнавал. Це людина, яка несе людям радість", — зазначив відвідувач виставки Олександр Ніколаєнко.

Суспільне Суми

Свою першу картину Ірина Гаршина написала 17 років тому. Був період, коли роботи мисткині забороняли. Чотири роки тому її картини виставлялися у Словенії та Німеччині.

Суспільне Суми

"Перша виставка Гаршиної в Сумах була заборонена. Вона повисіла чотири дні, якщо ви пам’ятаєте, її не сприймали. Допоки вона здобула європейську популярність, Суми її не бачити, не знати не хотіли. Це не лише так із Гаршиною, з усіма художниками без винятку. Всі картини Гаршиної необхідно дивитися не по телевізору, не в Інтернеті, а тільки приходити на виставку. Ніякий екран, ніякий монітор не передає духу цих картин", — говорить відвідувач виставки Володимир Семерня.

"Це вже четверта виставка Ірини у нашій галереї. Здебільшого це був живопис, лише одна із перших виставок була графікою Ірини Гаршиної. Цього року Ірина здивувала нас своїми ляльками – це її дебют у цій сфері. Вперше ми їх бачимо, і своїми листівками авторськими, їх також до цього їх не презентувала", — каже кураторка міської галереї Неля Карасіна.

На виставці "Богема" представлено 12 ляльок.

Суспільне Суми

"Представлені тут уперше. Ляльками я займаюся все життя. Ось мої ляльки були й авторські, були й ляльки-мотанки, які мене годували у скрутні часи. Вони продавалися у художніх салонах Києва. Зараз тут це навіть не ляльки, це, швидше, текстильні скульптури", — сказала Гаршина.

Суспільне Суми

Триватиме виставка до 27 лютого.

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