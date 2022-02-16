Представники корінних народів Канади кажуть, що виявили свідчення 54 безіменних могил на місці двох колишніх шкіл-інтернатів у Саскачевані.

Як повідомляє BBC, представники корінних народів Кізікуза заявили, що могили знайшли неподалік шкіл-інтернатів Форт-Пеллі та Святого Філіпа.

Ці знахідки стали останніми відкриттями серед хвилі, що призвела до загальнонаціональних дебатів щодо системи шкіл-інтернатів у Канаді, зазначає видання.

"Ці фінансовані державою обов'язкові школи-інтернати були частиною політики, спрямованої на асиміляцію дітей корінних народів та знищення їхніх культур та мов. За цей період близько 150 000 дітей корінних народів, метисів та інуїтів було відібрано з сімей та поміщено до цих шкіл", — пише BBC.

При цьому діти, які вижили в інтернатах, свідчили, що померлих ховали на безіменних ділянках, які нині знаходять по всій Канаді. Минулої весни розслідування корінних народів виявили докази існування понад 1100 таких могил.

Зокрема Тед Кевезанс, керівник проєкту з пошуку Кізікуза, зазначив, що технологія георадару, якою користуються при пошуку поховань, передбачає наявність 42 могил на території школи-інтернату Форт-Пеллі та ще 12 на території школи Святого Філіпа. На пресконференції 15 лютого він с сказав, що відкриття збігається зі свідченнями тих, хто вижив у школі-інтернаті.

"Справа не в тому, що вони не могли чути, а в тому, що вони не вірили тим нашим, хто вижив", — сказав він.

Із 1874 по 1996 рік у Канаді діяло понад 130 шкіл-інтернатів. Як зазначає видання, умови у цих школах були жахливими. Шкільні будівлі часто були невдало спроєктовані, погано опалювалися, у них не дотримувалися санітарних умов, а діти зазнавали емоційного, фізичного та сексуального насильства.

У звіті Комісії з встановлення істини та примирення (TRC), опублікованому в 2015 році, стверджується, що канадська система шкіл-інтернатів є "культурним геноцидом". Під час перебування у цих школах померли щонайменше 3200 дітей, хоча захисники кажуть, що це число, ймовірно, є набагато вищим.

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