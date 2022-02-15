Балетну виставу "Дафніс і Хлоя" представили у театрі ім. Щепкіна у Сумах

Нову балетну виставу представили у Сумському національному театрі ім. Щепкіна. Це — "Дафніс і Хлоя", за мотивами однойменного роману давньогрецького письменника Лонга. 15 лютого відбулась презентація дійства. Чому вирішили ставити саме її та що відбувалося за лаштунками перед контрольним прогоном – у матеріалі Суспільного.

За лаштунками сцени сумського театру артисти готуються до вистави. Вже одягнені у костюми – розминаються. Тут і виконавець головної ролі Кирил Горбунов. Артист виступає в театрі кілька місяців. "Дафніс" - його перша балетна роль.

Суспільне Суми

Кирил Горбунов розповідає: "У цьому віці складно. Багато почуттів, які є, які доведеться відчути. І тут потрібно їх теж вкладати. Підготовка технічно-складних рухів, класичних па, якими насичений цей балет, це і подвійні тури та піруети у різних позах. Це потрібно виконувати правильно і це ще потрібно передавати образ. Пластично це виконувати потрібно, не зажимаючись. Це спокійно потрібно робити".

Виконавиця головної ролі Дарина Байстрюченко також готується за кілька хвилин вийти на сцену. На питання, що було найскладнішим, відповідає: "Важко було уявити себе знов молодою дівчиною, 14 років і згадати перші почуття, про кохання, як це було вперше перші дотики, погляди. І також музично складно".

Суспільне Суми

Це – друга балетна вистава, яку презентують у театрі Щепкіна. Працювали над постановкою понад пів року.

Віктор Байстрюченко — балетмейстер-постановник пояснює чому обрали таку тему: "Тема кохання завжди та кругом актуальна. Тому і взявся я за цю тему, тому що на Лонга рівнялися такі письменники, як Шекспір, він розказував, що це одна з найромантичніших п’єс, які були написані за все життя людства. Тому і я прочитав, осмислив і вирішив зв’язати з нашою сучасністю". Чоловік вважає, що твір дуже важкий музично, тому обговорював і з диригентом, чи зможе оркестр зіграти.

Акомпануватимуть артистам 25 музикантів.

Суспільне Суми

Віталій Тамілін - диригент говорить: "Дуже складно технологічно. Темпи, гармонії цікаві, часто молоді кажуть, що вони це придумали зараз, але ця музика придумана понад сто років тому. Шикарна, сучасна, складна, глибока, технологічно складна музика".

Суспільне Суми

Прем’єру вистави планують показати 26 лютого, каже директор театру Микола Юдін.

Чоловік зізнається: "Ризикнули. Але ризикнули не на пустому місці. Ризикнули, зваживши все. Що ми хочемо? Не маємо на сьогодні статусу театру опери та балету, але у світовій практиці є ціла низка театрів, які, не називаючись оперними, балетними, ставлять опери, балети, драми, концерти."

Микола Юдін каже, що дату прем’єри обрали спеціально, щоб мати час, якщо у виставі доведеться щось виправляти. Додає – у майбутньому планують поставити оперу. За його словами, це може статися вже за місяць.

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