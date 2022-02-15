"Він жив по честі й загинув по честі" — у Сумах згадували воїна Романа Атаманюка

15 лютого — День народження Романа Атаманюка, воїна із позивним "Берест". Боєць загинув у травні 2015, поблизу Донецького аеропорту, у селищі Опитне. Того дня Роман не мав бути на позиції, пішов замість бійця, який не міг їхати на передову. В окоп влучила міна, від якої Роман і загинув. Йому було 25.

У Свято-Георгіївському храмі зібрались рідні, друзі та знайомі загиблого. У пам’ять про Романа відслужили панахиду.

Суспільне Суми

Роман відстоював проукраїнську позицію ще зі школи – розповідає його батько Олександр. Рішення іти на фронт добровольцем – прийняв у 2014-му. Чоловік згадує: "Після того, як побачив, як фармацевтична фірма "Артеріум", яка допомагала ліками для поранених в госпіталі. Він подивився і вирішив піти. Він навіть нас з мамою не повідомив. Вже коли вирішив іти, тільки тоді. І то ми приїхали в Київ до нього в гості та він повідомив, що вже все вирішено. Як кажуть Бог забирає кращих. Але для нас, аби він був з нами. Так було б краще для всіх".

Суспільне Суми

Спочатку боєць пішов на фронт добровольцем у складі батальйону Айдар. Потім прийняв рішення змінити батальйон на "Донбас" і пройшов навчання під Дніпром, а вже звідти став до лав 93-ї бригади ЗСУ, де служив в 6-й роті на посаді стрільця. Бувши студентом, Роман став вихованцем патріотичного наметового табору "Січ", потім — одним з організаторів дитячого табору "Коловрат", та теренової гри для молоді "Ревин Яр", брав участь у грі "Гурби Антонівці". Саме у ті часи, розповідає знайома Романа, Наталія Дєнісова вони й познайомились.

Жінка розповідає: "Роман – це дуже принципова людина, дуже чесна, він жив по честі, і загинув по честі, не зважаючи на його природну скромність, він був цікавою особистістю із тонким почуттям гумору. Дуже болісно переноситься смерть саме такої людини, як Роман. Це втрата не тільки для нас, для знайомих. Для друзів, це втрата для всієї країни, тому що він міг принести дуже багато користі тут в мирний час",

Вшанувати пам’ять загиблого воїна сьогодні прийшли й представники Сумського пласту. Їх курінь носить ім’я Романа Атаманюка.

Поліна Козинська - пластунка говорить: "Ми вирішили взяти його ім`я, бо він справді герой, якого треба вшановувати й сьогодні й надалі. Ми справді його вважаємо героєм, який віддав себе за Україну, і таких треба поважати".

Посмертно Роман Атаманюк нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. У 2015 році дитячий патріотичний наметовий табір "Коловрат", що проходить на Сумщині, названо його іменем.

Що відомо

Роман Атаманюк мав позивний "Берест", був учасником Майдану. Наприкінці серпня 2014 року пішов добровольцем на Схід. Воював хлопець у складі батальйону "Айдар". Згодом служив у 93-й окремій механізованій бригаді.

У вересні 2019 року на території Сумського державного університету встановили пам'ятний знак студенту-воїну. Скульптуру виготовлено з образу Романа Атаманюка, який навчався у цьому університеті.

У Сумах є вулиця, названа на честь загиблого воїна Романа Атаманюка.

Роману присвоєне звання "Почесний громадянин міста Суми".

Посмертно Роман Атаманюк нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. У 2015 році дитячий патріотичний наметовий табір "Коловрат", що проходить на Сумщині, названо його іменем.

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