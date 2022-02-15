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У Луцьку дітей вчили малювати комікси
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У Луцьку дітей вчили малювати комікси

Лариса Літвицька
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У Луцьку дітей вчили малювати комікси Луцька бібліотека-студія "ДіМ"

У центральній бібліотеці для дітей провели перше заняття для школярів з малювання книг-коміксів,– розповіла директорка закладу Ніна Бочарова.

На пробний урок прийшли шість дітей.

Як розповіла директорка книгозбірні, тема першого заняття – "Я і школа", її учні вибрали самі. "Що на фізкультурі, що на перерві відбувається, хто що заховав. Це із їхнього життя комікси", зазначила Ніна Бочарова.

У Луцьку дітей вчили малювати коміксиЛуцька бібліотека-студія "ДіМ"

На занятті дітям розповіли про історію коміксів та їх види, а також показали, які книги є в наявності в бібліотеці. “Діти приходять і питають: “А комікси у вас є”? Ми почали купляти трішечки комікси, бо це не є дешеве задоволення, але це був один шлях, як зацікавити дітей хоч до малесенького, але читання”, – розповіла Ніна Бочарова.

У Луцьку дітей вчили малювати коміксиЛуцька бібліотека-студія "ДіМ"

За словами директорки книгозбірні, створювали комікси діти разом із луцьким карикатуристом Миколою Волошином. Малювали кольоровими олівцями.

Для заохочення дітей до читання у бібліотеці відкриють "Студію КОМІКС", яка працюватиме щонеділі. В кінці навчання, відвідувачі студії випустять свою книжку коміксів.

Що відомо

  • У 2019 році центральну бібліотеку для дітей відремонтували. На базі закладу облаштували зону для проведення дозвілля різними категоріями населення під назвою “Бібліотека-студія “ДіМ”.
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