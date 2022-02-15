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ЗНО-2022: вже сформовано майже 327 тисяч реєстраційних карток — Шкарлет
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ЗНО-2022: вже сформовано майже 327 тисяч реєстраційних карток — Шкарлет

Олена Богданьок
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ЗНО-2022: вже сформовано майже 327 тисяч реєстраційних карток — Шкарлет УНІАН

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, станом на 15 лютого, сформовано майже 327 тисяч реєстраційних карток та надруковано понад 47 тисяч сертифікатів учасників Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) і Державної підсумкової атестації (ДПА) на понад 200 тисяч тестувань. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Як поінформував міністр, найбільше вибрано тестувань з:

  • математики – 40 898;
  • історії України – 35 702;
  • української мови і літератури – 33 378.

Також популярні, за даними Шкарлета, географія (24 468 тестувань), англійська мова (21 999 тестувань) і біологія (16 115 тестувань).

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме до 9 березня 2022 року включно, нагадав міністр.

Як повідомили в Міносвіти, докладніше про особливості ЗНО/ДПА-2022 можна дізнатися на YouTube-каналі Українського центру оцінювання якості освіти і в Путівнику учасника ЗНО.

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