У Житомирі вшанували пам'ять військових, які загинули в Афганістані

15 лютого у Житомирі вшанували пам'ять військових, які загинули під час бойових дій у Афганістані. Декілька сотень людей зібралися поблизу пам'ятника "Братам, загиблим в Афгані" на мітинг-реквієм. Про це з місця події повідомляє кореспондент Суспільного Володимир Шолдрук.

Учасники мітингу о 13 годині зібралися поблизу пам'ятника "Чорний тюльпан". Перед початком присутні заспівали гімн України. Далі загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання.

Фото: Суспільне Житомир Учасники мітингу

Фото: Суспільне Житомир Пам'ятник "Братам, загиблим у Афгані"

Перед учасниками мітингу виступив голова громадської організації "Житомирська міська спілка ветеранів афганської війни" Юрій Панасюк, після чого люди поклали квіти до пам'ятника.

Фото: Суспільне Житомир Юрій Панасюк, голова ГО "Житомирська міська спілка ветеранів афганської війни"

Фото: Суспільне Житомир

Щорічно в Україні 15 лютого відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цього дня в 1989 році Радянський Союз завершив виведення військ з Афганістану.

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