У Житомирі вшанували пам'ять військових, які загинули в Афганістані

15 лютого у Житомирі вшанували пам'ять військових, які загинули під час бойових дій у Афганістані. Декілька сотень людей зібралися поблизу пам'ятника "Братам, загиблим в Афгані" на мітинг-реквієм. Про це з місця події повідомляє кореспондент Суспільного Володимир Шолдрук.
Учасники мітингу о 13 годині зібралися поблизу пам'ятника "Чорний тюльпан". Перед початком присутні заспівали гімн України. Далі загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання.
Перед учасниками мітингу виступив голова громадської організації "Житомирська міська спілка ветеранів афганської війни" Юрій Панасюк, після чого люди поклали квіти до пам'ятника.
Щорічно в Україні 15 лютого відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цього дня в 1989 році Радянський Союз завершив виведення військ з Афганістану.
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