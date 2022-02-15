Втік до Криму: прокуратура встановила виконавців теракту біля каналу "Еспресо"

Київська прокуратура оголосила про завершення досудового розслідування теракту в Києві, що стався у 2017 році біля будівлі телеканалу "Еспресо". Двох виконавців оголошено в розшук, також встановлено особу співучасника який допоміг зробити вибухівку.

"Завершено спеціальне досудове розслідування відносно двох осіб, які підозрюються в організації та вчиненні терористичного акту біля телеканалу "Еспресо", – ідеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані – громадяни України, один з яких є уродженцем Азербайджану. Він діяв у змові з іншим чоловіком, на якого відкрите окреме кримінальне провадження.

Як відомо, терористичний акт влаштували з метою вбити народного депутата України Ігоря Мосійчука.

Як стало відомо згодом, після вчинення злочину один з виконавців виїхав через Білорусь до РФ, а інший – через пункт пропуску "Каланчак" до тимчасово окупованого Криму.

Задля завершення слідства прокуратура санкціонувала 25 судових експертиз, допит понад 800 свідків, вилучення відеозаписів зі 112 камер спостереження, прослуховування дзвінків понад 10 000 абонентів мобільного зв’язку.

Таким чином двом виконавцям заочно повідомлено про підозру та отримано дозвіл суду на здійснення відносно них спеціального досудового розслідування.

Що відомо про теракт

Теракт стався 25 жовтня 2017 року біля офісу телеканалу "Еспресо" у Києві, коли народний депутат України Ігор Мосійчук разом з політтехнологом у супроводі охоронця виходив на вулицю після прямого ефіру. Для замаху виконавці використали саморобну радіокеровану вибухівку з потужністю 450 грам тротилу. ЇЇ сховали у мопеді, залишеному біля входу в приміщення телеканалу.

Після вибуху народний депутат, політолог та випадкова перехожа отримали поранення металевими кульками, які були у вибухівці. Охоронець народного депутата, а також ще один перехожий загинули на місці.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу