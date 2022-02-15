Дорога на вулиці Молодіжній у селі Сьомаки не має твердого покриття, після дощів і танення снігу перетворюється у болото, – розповіла Суспільному місцева жителька Людмила Усик. Селяни звернулися в Луцьку міську раду.

Протяжність дороги, на яку скаржаться люди, орієнтовно 800 метрів, на вулиці є 20 домогосподарств. Востаннє сільський автошлях лагодили 10 років тому.

Як нині виглядає дорога

Щоб пройти вулицею Молодіжною у Сьомаках, місцеві одягають гумові чоботи, – каже житель села Михайло Кушнір. Чоловік розповів: 10 років тому частину вулиці висипали щебенем, але зараз його розмила вода.

Суспільне Волинь Дорога на вулиці Молодіжній у селі Сьомаки

"Тут дороги немає узагалі. Не дай Боже з кимось щось, то і швидка не під’їде. Цеглини такі привезли трохи тут вимостили, а тут була по коліна каша", – каже сусідка Михайла Кушніра Людмила Усик.

Суспільне Волинь Людмила Усик

Село Сьомаки Заборольського старостинського округу зараз належить до Луцької територіальної громади. Як розповів місцевий житель Павло Кацевич, люди раніше вже зверталися в Луцьку міську раду із проханням полагодити проблемну дорогу.

"Міська рада ще того року обіцяла, мали полагодити. Машини тут загрузали, тягнули один одного. Перед виборами обіцяли, поки мали бути вибори. Вибори пройшли і ніхто її не полагодив", – каже чоловік.

Коли відремонтують дорогу

Як розповів Суспільному очільник Заборольського старостинського округу Валерій Боярський, на початку лютого він разом зі спеціалістами ЖКГ оглядав проблемну дорогу. "Дивилися, оцінювали. Міська рада знає ситуацію по тій вулиці і буде вирішуватися питання", – каже староста.

Суспільне Волинь Дорога в селі Сьомаки

Повторну інспекцію дороги провели цими днями, – розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.

"Проєкт обов’язково необхідний, чи поточний ремонт це, чи капітальний. Зараз порахуємо вартість, а тоді у залежності від наповнення міського бюджету, від фінансування будемо вивчати можливість виконання цих робіт", – зазначив посадовець.

Конкретних термінів виконання ремонтних робіт на дорозі у селі Сьомаки Микола Осіюк не назвав.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.