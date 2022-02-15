Верховна рада на засіданні 15 лютого ухвалила урядову цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки. Відповідний законопроєкт №5723 підтримали 338 депутатів.

Документ був розроблений Міністерством розвитку громад та територій. Автори переконані, що ухвалення цільової програми "дозволить забезпечити сталий розвиток та реконструкцію систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів України та забезпечити населення України якісною питною водою в достатній кількості".

Фінансувати новації пропонується із державного бюджету України, коштів місцевих бюджетів, у тому числі Державного фонду регіонального розвитку, Державного фонду розвитку водного господарства та субвенції на виконання інвестиційних проєктів. Зокрема у 2022 році на реалізацію програми планується витратити 5,22 млрд гривень, у 2023 — 5,50 млрд гривень, у 2023 — 5,72 млрд гривень, а за 2025-26 роки — 12,1 млрд гривень. За ці кошти, зокрема, планується збудувати нові водозабірні споруди, станції очищення води, водопровідні мережі, лабораторії з контролю якості питної води.

Автори законопроєкту зазначають, що на сьогодні показник охоплення міст послугами централізованого водопостачанням практично в усіх областях становить майже 100%, за виключенням двох областей (Львівської – 95 % та Чернівецької – 91%). Всього в Україні централізованим водопостачанням забезпечено 99% міст, 90% селищ міського типу та 30% сільських населених пунктів.

Разом із тим тільки 69% населення маються доступ до систем централізованого водопостачання, а 48 % – до систем централізованого водовідведення. Подача води за графіком та використання привізної води здійснюється у 9 областях України, а це майже 270 тис. осіб.

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