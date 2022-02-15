У Сумській області 162 дитини хворіють на рак, станом на середину лютого. У 2021 році цей діагноз вперше встановили 28-ми дітям, що на 20 більше, ніж у 2020-му. 15 лютого - Міжнародний день дитини, що хвора на рак. Які можливості і потреби є в сумському відділенні онкогематології, та хто допомагає маленьким пацієнтам, – у матеріалі Суспільного.

Скільки дітей хворію на рак

15-річна Владислава Білоус лікується протягом року. Попереду у неї - контрольне МРТ, щоб дізнатися, як подіяло лікування.

"Спочатку я захворіла на гайморит, але потім сказали, що в мене пухлина головного мозку. Мене відправили до Києва, там зробили МРТ. Потім мені сказали, що я прийматиму хімію. Було дуже важко, але я батькам сказала: "я борець", я проходила лікування, мені було боляче, неприємно, але я здолала цей шлях", - говорить Владислава.

У відділенні онкогематології зараз періодично лікуються від 15 до 20 дітей. Через карантин, дітей за можливості відпускають на амбулаторне лікування. Епідемія коронавірусу впливає і на діагностику та вчасне виявлення раку, розповідає завідувачка відділення Ліана Никитенко.

"Рак - не абсолютно фатальне захворювання, але ефективність лікування, виживання і тривалість ремісії залежать від того, в якій стадії поступає дитина. Треба бути уважнішими і батькам до своїх дітей, і медпрацівникам пам’ятати про те, що, попри те, що онкологія – це орфанне захворювання (середня захворюваність – 10-15 випадків на 100 тисяч дитячого населення), але вони трапляються", - говорить вона.

Які симптоми можуть вказувати на онкологію

Педіатр Анна Пилипенко розповіла, на які симптоми слід звертати увагу батькам і сімейним лікарям, щоб не пропустити симптоми можливої онкології:

безпричинна і тривала втрата ваги,

часті інфекційні захворювання,

інтоксикаційний синдром, який проявляється слабкістю, швидкою втомлюваністю,

втрата апетиту,

блідість шкіри,

незрозумілі висипання на шкірі,

збільшення периферичних лімфатичних вузлів, як одного, так і групи лімфовузлів,

блювання без нудоти,

ранкове блювання із головними болями.

Ліана Никитенко, завідувачка відділення онкогематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні

Які потреби у відділення дитячої онкогематології

За словами завідувачки відділення онкогематології Ліани Никитенко, останні кілька років добре фінансується коштом державних програм для онкохворих. На даний час на балансі лікарні мають ліків на 20 млн гривень. Але є і незакриті потреби.

"Відділення потребує придбання кліматичної камери і шейкера для зберігання тромбоцитів. Вартість орієнтовна – до 300-350 тисяч гривень. Апарат дуже потрібен у відділенні, оскільки діти потребують підтримуючої терапії ефірезними тромбоцитами і в вихідні дні, і вночі. Ще один препарат – цитоцентрифуга "Цитоспін". Колись БФ "Відень" купував нам центрифугу, вона також вийшла з ладу, не підлягає ремонту. Цей апарат потрібен для того, щоб оцінювати стан нервової системи у дітей з лімфопроліферативними захворюваннями", - говорить Никитенко.

Як і хто допомагає онковідділенню дитячої лікарні

Відділенню, де долають рак, завжди потрібна допомога волонтерів – і фінансова, і моральна. За словами завідуючої, 21 рік хворих дітей підтримує благодійний фонд "Відень". Також допомагають волонтери в раках проєкту "Sumy IT vs. Cancer", передаючи щомісяця кілька десятків тисяч гривень. За словами Ліани Никитенко, щороку відділенню допомагають багато фондів та волонтерів. У їх числі протягом 5 років підтримує онкохворих дітей сумчанка Юлія Ісай. Її благодійний фонд "ДоброВдії" за 5 років передав відділенню 1 млн 200 тисяч гривень.

"Хотілося, щоб була проста, прозора, зрозуміла система допомоги дітям від людей, які хочуть це робити, і щоб це було в юридичній площині, щоб хтось (це я) ніс відповідальність, тому що це кошти. Ми акумулюємо певну суму на рахунку і купуємо препарати, які необхідні саме зараз, і дитинка отримує цю допомогу вчасно, не чекає, не збирають батьки гроші. Купуємо на всю суму потрібні препарати для відділення. От зараз на всю суму – 2500 гривень – я придбала сьогодні бісептол, це те, що замовило відділення", - розповідає Юлія.

Зараз дитячий рак лікують ефективніше, ніж 10-20 років тому, говорить завідуюча онкогематологією. Вчасно виявлений лейкоз, наприклад, долають близько 80% дітей. Головне – вчасно помітити початок захворювання і розпочати лікування. Планує своє майбутнє без раку і Владислава.

"Буду поступати з музикою, але у мене ще є свій інстаграм-магазин, там, де я продаю свою косметику, буде в мене такий маленький бізнес", - говорить вона.

Що відомо

За даними ВООЗ, щороку у світі у майже 300 000 дітей до 19 років діагностують рак. За інформацією Центру громадського здоров’я, у країнах Європи 75–80% дітей зі злоякісними пухлинами і лейкозами мають шанси знову бути здоровими.

В Україні рівень виживання дітей в середньому становить близько 60%.

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