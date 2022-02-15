Хвилиною мовчання та покладанням квітів у Вінниці вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Фото: Суспільне Вінниця

Біля пам'ятника воїнам інтернаціоналістам, що в центральному міському парку, зібралися військові, влада, містяни. За підрахунками Суспільного прийшли близько двох сотень осіб. Серед них Олег Войтович.

Фото: Суспільне Вінниця

Розповідає, воював в Афганістані солдатом-строковиком. Тоді, як інших, воювати в чужу країну його віправили за призовом.

"Мені було 19, я закінчував технікум, тому пішов служити на пів року пізніше. Всіх забирали приблизно в одному віці — 18-20 років. Найбільше запам'ятав побут афганців, було враження, що потрапив 14 століття: вони коровами обробляли землю, там я вперше побачив наші танки", — каже Олег Войтович.

Що відомо

15 лютого 1989 року останній радянський солдат перетнув афгансько-узбецький кордон біля містечка Термез. Цього дня вшанувують учасників бойових дій на території інших держав.