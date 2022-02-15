У харківській галереї "Бузок" відкрилася персональна виставка 9-річного Арсенія Трубнікова з синдромом Аспергера. За допомогою малювання хлопчик долає страхи.

Експозиція "Мій безмежний кольоровий світ" працює з 15 лютого, розповіли у галереї.

"Мій світ має яскраві барви, мені подобається знаходити нові кольори й вигадувати їм назви, я довго боявся тварин, але за допомогою малювання зміг із ними подружитися", — звертається Арсеній до своїх глядачів.

Автор розповідає, що володіє "суперсилою" — гарною пам'яттю.

"Я бачу і швидко запам'ятовую дрібні деталі, і я знаю дуже багато машин, пам'ятаю всі їхні назви та моделі. Моя мрія – водити круту спортивну машину, і я хочу, щоб вона вміла літати. Мені подобається їх малювати та уявляти себе за кермом суперавто", — розповідає Арсеній.

Хлопчик полюбляє грати в шахи, плавати, гуляти в парку, їсти піцу і ходити в кіно: "У мене багато енергії, і я хочу побачити весь світ. Іноді мені важко зупинитися, але світ такий прекрасний, і я хочу його дізнатися краще".

Галерея "Бузок" розташована на вулиці Сумській, 25. Працює щодня з 11:00 до 19:00, окрім понеділка. Виставка триватиме до 25 лютого.

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