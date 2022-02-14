До Дня військ хімзахисту військові провели навчання. За легендою, противник застосував хімічну зброю масового ураження, заражена місцевість, військові та техніка. Після виходу із зараженої зони бійці проводять обробку техніки за допомогою авторозливної станції та аерозольне маскування місцевості із димової машини. Про це повідомляє журналістка Суспільного.

"Аерозольне маскування проводиться у випадках, коли потрібно зробити маскування командних пунктів, переправ, або засліплення противника для того, щоб він не бачив позицій, або дій наших військ", — розповів військовослужбовець ЗСУ Олексій.

Навчання проводять щонайменше тричі на місяць.

Владислав родом із Житомирської області. У війську радіаційного, хімічного та біологічного захисту України служить 20 років.

"З дитинства любив таке: вогонь там, дим розпалювати. Тоді як побачив машини ці аерозольного маскування, які дають прикриття оці димові. Це більш так вразило мене. Що можна становить ці димові завіси, що військ не видно і можна маніпулювати на дуже великій відстані", — розповів військовослужбовець ЗСУ Владислав.

Чоловік розповідає, своїм досвідом ділився з фахівцями Німеччини та Чехії. На Донбасі Владислав із 2014 року.

Що відомо

14-го лютого професійне свято військовослужбовці радіаційного, хімічного та біологічного захисту відзначають з 1994 року.

Виявляти радіаційну, хімічну та біологічну зброю, та протидіяти їй – такі завдання стоять перед бійцями військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Хімпідрозділи є в кожній бригаді Збройних Сил України.

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