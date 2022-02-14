У День закоханих у Луцьку одружилися 12 пар молодят

14 лютого в Луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану одружилися 12 пар. Цього року свято припало на понеділок, тому охочих побратися у цей день менше, ніж попереднього року, коли 14 лютого було у неділю, — розповіла Суспільному директорка відділу ДРАЦС Тамара Калинович.

Торік у День закоханих шлюб зареєстрували 25 пар.

Спеціально до Дня закоханих у Луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану прикрасили зал, де проводять святкову церемонію.

Суспільне Волинь

Обрядовиця Леся Корець каже: сама церемонія — незмінна.

Суспільне Волинь

Інна та Олександр Януль одні з тих, хто вирішили одружитися саме 14 лютого. "Спеціально обирали таку дату, День закоханих все-таки, романтично, чоловік не забуде привітати на річницю", — розповіла наречена Інна.

Суспільне Волинь

"Один мінус, бо багато друзів не змогли сьогодні прийти на урочисту церемонію, бо понеділок – робочий день", — зазначив наречений Олександр Януль.

Понеділок – вихідний у ДРАЦСі. 14 лютого, — каже Тамара Калинович, — виняток. Наречені можуть подати заяви на шлюб і побратися, скориставшись послугою "шлюб за добу".

Що відомо

У День святого Валентина в обласному центрі Волині відділ ДРАЦС працюватиме пів доби. Подати заяву для реєстрації шлюбу або одружитися 14 лютого можна буде з 8:00 до 20:00.

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