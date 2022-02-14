Зекономили у 10 разів: громада на Харківщині перейшла на альтернативне паливо

В об'єктах соціальної сфери Олексіївської громади — школах, лікарнях та будівлях місцевого самоврядування — замінили котли і тепер опалюються деревиною та електрикою.

Рішенням місцевих депутатів котли замінили у 12 будівлях громади. Таке рішення ухвалили через високу ціну на паливо, пояснює голова Олексіївської громади Анатолій Страхов: за сезон на газ витрачали до пів мільйона гривень.

"Якби ми залишилися у договірних відносинах з постачальником газу, це було б проїдання бюджету і про жодний розвиток не йшлося взагалі", — говорить Страхов.

На переобладнання котлів витратили понад 400 тисяч гривень з бюджету громади. І зараз, за словами Страхова, на опалення витрачають вдесятеро менше, ніж минулого сезону.

Два десятки сіл громади простягаються на 75 кілометрів. Їм вигідно не користуватися газом, аби не сплачувати за його транспортування, говорить економіст-аналітик Володимир Рапопорт.

"Краще використовувати те, що є поруч. По-перше, воно не залежить від цін світового ринку і не буде скакати вгору-вниз. А по-друге, його не треба транспортувати на велику відстань. По трубі, щоб транспортувати газ, його тиск потрібно підтримувати. Це витрати того ж газу", — каже Рапопорт.

Навесні в Олексіївській громаді почнуть облаштовувати цех, щоб виробляти паливні брикети з соломи або залишків виробництва соняшникової олії, каже голова Анатолій Страхов. Їх планують використовувати вже наступного опалювального сезону.

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