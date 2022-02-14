Відсьогодні сплатити за комунальні послуги людям старшим за 60 років, можна, використовуючи кошти "єПідтримки". Також з 14 лютого гроші від вакцинації можна використати на передплату газет та журналів. Про це йдеться на сторінці міністерства цифрової трансформації.

На що жителі Сватового витрачають "ковідну тисячу" — у матеріалі Суспільного.

Місцевий житель Валерій Немушенко, розповів що витратить гроші на ліки. Газети чоловік не розглядає, оскільки місцеві новини та всі інші новини можна дивитись Інтернет.

"Місцевих газет я не читаю то я вирішив потратити на ліки. Як кажуть люди похилого віку. Взяти від гіпертонії щось у такому плані", — розповів місцевий житель Петро Ляшик.

Оформити тисячу гривень "є Підтримки" пенсіонерам допомагають в офіційному хабі проєкту "Дія –цифрова освіта" у міській бібліотеці Сватівської громади. Аналогічну допомогу надають і в інших громадах.

"Коли ви отримаєте цю тисячу гривень ви її можете потратити на онлайн-покупки книжок, квитків в кінотеатрі, в театрі, в музей", — розповів бібліотекар Артем Бяков.

"Можна розрахуватись офлайн якщо є смартфон і у смартфоні є функція NFC куди через Gogle Pay прив'язуєте цю карту віртуальну і так можна розрахуватися офлайн", — розповів бібліотекар.

Головна редакторка одного із місцевих видань Сватівської громади Ольга Найдьонова розповіла Суспільному, що газета має тираж понад 1200 екземплярів. Близько півтисячі читачів передплатили газету, решту реалізують через точки роздрібної торгівлі.

"Я не думаю, що це дуже сильно вплине на передплату газет. Тому, що розширився перелік інших послуг: можна буде заплатити за ліки, можна буде заплатити комунальні послуги", — розповіла головна редакторка газети Ольга Найдьонова.

Що відомо

Коштами з "єПідтримки" можна розрахуватись у магазині, аптеці, закладі культури чи спорту та офлайн.

За даними Міністерства цифрової трансформації кошти "єПідтримки" потрібно використати протягом 9-ти місяців із дня зарахування.

Станом на 14 лютого українці оформили 9 мільйонів сімсот тисяч карток та витратили близько 3-х мільярдів гривень.

19 грудня в Україні стартував проєкт "є Підтримка" з виплати тисячі гривень громадянам за повний курс вакцинації від коронаві.

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