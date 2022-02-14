Напередодні дня Святого Валентина, 13 лютого, – у сумській обласній філармонії виступив з концертом сумський гурт Jazz-fusion band "Aramis".

Джазовий гурт "Aramis" грав для сумчан півтори години – зі сцени звучали авторські твори та джазові стандарти. За словами керівника гурту Володимира Прихожая, цього разу на концерті вони вирішили заграти популярні джазові стандарти. Це відомі джазові теми, які популярні серед слухачів і музикантів.

"Джазові стандарти ніколи не виконуються, як в класиці. Це абсолютно індивідуальне виконання колективу і соліста. Це музика імпровізаційна, тому навіть якщо другий раз грати song, зовсім по-іншому буде звучати. Ця музика непопулярна. Не водить в число популярної, тому вона не масова. Це достатньо серйозна музика на сьогодні", – поділився з Суспільним Володимир Прихожай.

Солістка гурту Олена Тевосян виконувала композиції французьких виконавиць середини минулого століття. За її словами, сумчани хочуть слухати таку музику. Однак, вони не завжди знають, що в Сумах є джаз і тому не завжди відвідують такі концерти. "Сьогодні звучали практично всі пісні про любов. "La Vie En Rose" – відома композиція, Едіт Піаф її виконувала французькою, ми – англійскою, "My Funny Valentine" – до дня Святого Валентина. 02.38- 02.50 Я дуже люблю "My Funny Valentine", – розповіла Суспільному Олена Тевосян.

За словами Володимира Прихожая, за кілька днів гурт вирушає у музичне турне містами України.

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