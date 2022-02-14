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На Сумщині п`яний чоловік ледь не загинув у пожежі
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На Сумщині п`яний чоловік ледь не загинув у пожежі

Юлія Марковська
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На Сумщині п`яний чоловік ледь не загинув у пожежі Нацполіція Сумщини

За інформацією поліції, вночі 13 лютого до них звернулась жінка, яка розповіла, що до її будинку увірвався напівроздягнутий невідомий чоловік. Він був п`яним і погрожуючи, що спалить будівлю, вигнав жінку на мороз.

На Сумщині чоловік ледь не загинув у пожежі, яку ж сам зробивНацполіція Сумщини

Під’їхавши до будинку, поліцейські через вікна помітили, що всередині хати палає вогонь. Поліцейські увійшли до будинку, наказавши жінці залишитися надворі. В одній з кімнат знайшли чоловіка, який лежав на підлозі, загорнувшись у скатертину. Поліцейські витягли громадянина на вулицю, та допомогли вибратися жінці, яка все ж увійшла в домівку, аби знайти та забрати свій паспорт. 

На Сумщині чоловік ледь не загинув у пожежі, яку ж сам зробивНацполіція Сумщини

Вже у відділенні поліції, правоохоронці з’ясували, що чоловік не місцевий, а житель села Клепали, що на Буринщині. Приїхавши в гості до своїх знайомих в Чаплище, він пиячив. Потім, за словами чоловіка, приятелі, давши йому стусанів, напіводягненого виргнали з будинку. А до будинку, який згорів, чоловік, за його ж словами, зайшов, щоб зігрітися. Проте, він був наскільки п’яний, що не зміг пояснити навіщо ж підпалив будівлю.

На Сумщині чоловік ледь не загинув у пожежі, яку ж сам зробивНацполіція Сумщини

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2. ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання на строк від трьох до десяти років. Слідство триває. 

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