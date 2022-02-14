Двоє чоловіків у масках обікрали обмінник валют у Луцьку

На вулиці Єршова у Луцьку двоє чоловіків обікрали обмінник валют, який розміщений у торговому павільйоні. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.

Як передає кореспондент Суспільного з місця події, в обміннику наразі працюють криміналісти. Правоохоронці оглядають приміщення та опитують свідків пограбування.

Як розповіла лучанка Анастасія, яка працює у сусідньому з обмінником павільйоні, крадіжка сталася орієнтовно о 10:30 14 лютого. Зі слів дівчини, двоє чоловіків у масках увірвалися у приміщення обмінника, коли її колега вийшла на перерву.

Побачивши незнайомців у масках дівчина натиснула на тривожну кнопку.

Скільки грошей винесли нападники наразі невідомо. Зі слів Ольги Бузулук, станом на 12:30 нападників ще розшукують.

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