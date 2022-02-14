Колишня керівниця Національної фондової біржі Індії (NSE) Чітра Рамкрішна ухвалювала важливі рішення, консультуючись з неназваним йогом, та пересилаючи йому конфіденційну інформацію.

Як повідомляє BBC, про це заявила Рада з цінних паперів та бірж Індії (SEBI). За даним організації, Рамкрішна регулярно зверталась по поради до неназваного духовного гуру з Гімалаїв.

За даними регулятора, вона ділилася бізнес-планами порядком денним ради директорів та фінансовими прогнозами. При цьому SEBI заявила, що документація, зібрана під час розслідування, чітко показала, що фактично NSE керував йог, а Рамкрішна була "просто маріонеткою в його руках" до кінця свого перебування в цій ролі.

"Обмін фінансовими та бізнес-планами NSE є кричущим, якщо не неймовірним, актом, який може сколихнути самі основи фондової біржі", — йдеться у заяві регулятора.

SEBI оштрафувала Рамкрішну на 30 мільйонів рупій (майже 400 тисяч доларів США) і заборонив їй на три роки працювати з будь-якою біржею чи фірмою, зареєстрованою регулятором органом як посередник.

Екскерівниця біржі повідомила, що зустріла йога майже двадцять років тому. З того моменту вона неодноразово зверталася до нього по поради.

"Як ми знаємо, керівники вищої ланки часто звертаються по неформальні поради до тренерів, наставників або інших старших у цій галузі, і всі вони мають суто неформальний характер. У таких ситуаціях я відчувала, що це наставництво допоможе мені краще виконувати свою роль", — сказала вона.

Читра Рамкрішна звільнилась із посади у 2016 році, пояснивши це рішення "особистими причинами".

Що відомо

На початку 2021 року Верховний суд Південної Кореї визнав експрезидентку країни Пак Кін Хе винною в хабарництві та зловживанні владою та засудив до 20 років ув'язнення.

Восени 2016 року стало відомо, що її близька подруга, шаманка, ворожка та астролог Чхве Сун Сіль не тільки мала чималий вплив на президентку, яка за її порадами ухвалювала рішення, що стосувалися у тому числі зовнішньої політики, але й стягувала гроші з багатих бізнесменів та займалася лобістською діяльністю.

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