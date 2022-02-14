На 75 році життя помер режисер фільму "Мисливці за привидами" Райтман

У Каліфорнії (США) пішов із життя відомий режисер Айван Райтман. Творець фільму "Мисливці за привидами" помер у віці 75 років – причину медики поки не називають, пише BBC.

"Наша родина сумує за несподіваною втратою чоловіка, батька та дідуся, який навчив нас завжди шукати в житті чарівництво", — ідеться у заяві його дітей.

Родина підтвердила підтвердили його смерть, проте причини смерті наразі не повідомляють. Лише відомо, що Айван провів останні хвилин життя у власному домі, поруч з близькими.

Мати Райтмана, що народилася в Комарно, на території сучасної Словаччини, в 1946 році, пережила концентраційний табір Освенцим, а його батько був власником найбільшого в країні заводу з виробництва оцту.

Пізніше сім'я оселилася у Торонто. Райтман вступив до Університету Макмастера в Гамільтоні, де знімав короткометражні фільми та зустрічався з майбутніми акторами "Мисливців за привидами".

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